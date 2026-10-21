Ismael Díaz marca y León sorprende a Tigres en Monterrey

El delantero panameño anotó el primer gol en la victoria 2-0 del Club León sobre Tigres en el estadio Universitario. Díaz llegó a tres tantos en la temporada de la primera división del fútbol mexicano.

Panamá/El panameño Ismael Díaz volvió a hacerse presente en el marcador en el fútbol mexicano al anotar uno de los goles con los que el Club León derrotó 2-0 a Tigres en el estadio Universitario de Monterrey, un resultado que complica las aspiraciones del conjunto felino de avanzar a las finales.

Díaz abrió el marcador al minuto 19, cuando aprovechó un error en la salida defensiva de Tigres. Un defensor retrasó el balón hacia el guardameta argentino Nahuel Guzmán, situación que el atacante panameño capitalizó para poner en ventaja a La Fiera.

Con esta anotación, el delantero canalero alcanzó su tercer gol en la temporada de la primera división de México, contribuyendo al triunfo de un León que consiguió sumar tres puntos en condición de visitante.

El colombiano Díber Cambindo se encargó de sentenciar el encuentro al minuto 89, con una definición frente al guardameta, para establecer el 2-0 definitivo.

En cuanto a su actuación individual, Ismael Díaz jugó los 90 minutos y recibió una calificación de 8.1, destacándose por su aporte ofensivo y el gol que abrió el marcador.

El delantero panameño registró tres remates, uno de ellos a portería, uno desviado y otro bloqueado. Sus goles esperados (xG) fueron de 1.20, mientras que los goles esperados a puerta (xGOT) alcanzaron 1.00.

Además, realizó los tres disparos dentro del área, ganó dos de sus cuatro regates intentados, para una efectividad del 50 %, y tuvo seis contactos con el balón dentro del área rival. Como aspecto por mejorar, perdió la posesión en ocho ocasiones.

León escala posiciones y Tigres se complica

La victoria representó el sexto triunfo de la temporada para el equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi, que llegó a 21 puntos y ascendió al cuarto lugar de la clasificación.

Tras el encuentro, Gandolfi destacó la importancia de conseguir el resultado en una cancha históricamente complicada para su equipo.

"Después del primer gol sabíamos que íbamos a tener transiciones por la desesperación de Tigres, logramos aumentar la ventaja más tarde de lo que esperábamos, pero es un resultado importantísimo en un estadio que históricamente es complejo para León", expresó el entrenador.

Por su parte, los Tigres, dirigidos por el mexicano Víctor Manuel Vucetich, permanecieron con 14 unidades en la decimocuarta posición, luego de sufrir una derrota como locales que reduce su margen de maniobra en la lucha por alcanzar las finales.

El tanto de Ismael Díaz y la victoria de León en Monterrey marcaron una jornada importante para el atacante panameño, que continúa sumando goles en el fútbol mexicano.

Con información de AFP.