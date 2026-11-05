Josué Vergara y el Gent empatan 0-0 con el KuPS en Conference League

El panameño tuvo una de las acciones más claras del partido con un intento de taco que pasó cerca del arco, en el 0-0 de la fase de liga.

Panamá/KuPS consiguió su primer punto en la fase de liga de la UEFA Conference League al empatar 0-0 en casa ante el KAA Gent, que ha ganado solo una vez en cinco partidos en todas las competiciones.

El KuPS llegaba con dos derrotas en dos juegos y necesitaba ganar para mantener opciones de avanzar. El Gent, por su parte, buscaba sumar puntos en su camino hacia el top ocho, pero no logró hacer valer su dominio en un primer tiempo sin ningún remate a puerta de ningún equipo. La más clara fue una jugada de Hyllarion Goore, cuyo centro atrás fue desviado por Josue Vergara muy cerca del palo.

En el segundo tiempo el Gent mejoró en energía y posesión, pero se topó con una defensa sólida del KuPS. Los locales ganaron confianza y empezaron a presionar, aunque estuvieron cerca de recibir un golpe cuando Goore asistió a Abdelkahar Kadri, cuyo disparo fue desviado por el portero Johannes Keidl.

El punto se celebra más en el KuPS, que espera usarlo como plataforma para pelear por los play-offs. El Gent, dirigido por Rik De Mil, queda frustrado y ya suma seis derrotas en sus últimos siete partidos europeos como visitante.

Josué Vergara: estadísticas en el 0-0 entre KuPS y Gent

El panameño Vergara jugó 85 minutos y recibió una calificación de 6.1. Fue protagonista en ataque con 4 remates y 3 ocasiones claras falladas, pero ninguno fue a puerta. Generó 0.65 goles esperados (xG) sin convertirlos. También ganó 11 de 19 duelos y recibió 6 faltas.

Ataque

Remates totales: 4 (los 4 desviados, ninguno a puerta)

(los 4 desviados, ninguno a puerta) Ocasiones claras falladas: 3

Goles esperados (xG): 0.65

Goles esperados a puerta (xGOT): 0.00

Remates dentro del área: 4

Remates de cabeza: 2

Toques en el área rival: 6

Faltas recibidas: 6

Creación de juego

Asistencias esperadas (xA): 0.02

Pases precisos en el último tercio: 2/3 (67%)

Descargas precisas: 1/1 (100%)

Pases y progresión

Pases precisos: 4/6 (67%)

Pases precisos al último tercio: 1/2 (50%)

Pases progresivos: 1/2 (50%)

Conducciones progresivas: 1

Toques: 22

Defensa y duelos

Duelos ganados: 11/19 (58%)

Duelos aéreos ganados: 5/10 (50%)

Duelos por el suelo ganados: 6/9 (67%)

Recuperaciones: 3

Intercepciones: 1

Despejes: 1

Faltas cometidas: 2

Josué Vergara disputó 85 minutos y fue uno de los jugadores más activos del Gent en ataque. Registró cuatro remates, todos dentro del área y ninguno a puerta, y falló tres ocasiones claras que le dieron un xG de 0.65. Además ganó 11 de 19 duelos, recibió seis faltas y terminó con una calificación de 6.1.

Con información de Flashscore.