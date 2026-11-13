Panamá se impone a El Salvador en Torneo UNCAF Femenino Sub-19 2026

Las panameñas sacaron resultado positivo en la tercera jornada del certamen que tiene como escenario el COS Sports Plaza

Panamá/La Selección Femenina Sub-19 de Panamá consiguió una victoria por 3-1 ante El Salvador, en partido correspondiente al Torneo UNCAF Femenino Sub-19, disputado en el COS Sports Plaza.

El conjunto panameño tomó el control del encuentro desde los primeros minutos. Al 14', Sonia Rodríguez abrió el marcador tras aprovechar un descuido de la defensa salvadoreña para poner el 1-0.

Diez minutos más tarde, al 24', Jozuanys Santos amplió la ventaja para Panamá, mientras que al 28' Alexa Ortega anotó el tercer tanto de las nacionales, colocando el marcador 3-0.

El Salvador reaccionó al 34' y logró descontar por intermedio de Christina Quintanilla, estableciendo el definitivo 3-1.

Con este resultado, Panamá suma su segunda victoria en el certamen y coloca su registro en dos triunfos y una derrota, en su participación en el Torneo UNCAF Femenino Sub-19. Su victoria la obtuvo ante Belice en la jornada inaugural, por 6 goles a 1, y perdió su siguiente encuentro frente a Honduras, por 0 a 1.

Información de FPF

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