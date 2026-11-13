LPF Apertura 2026: seis partidos definirán el panorama de los playoffs en la jornada 16

La jornada 16 del Apertura 2026 presenta seis partidos entre viernes y sábado, con equipos que buscan asegurar su clasificación y definir sus posiciones de cara a los playoffs de la LPF.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una etapa decisiva del Torneo Apertura 2026 con la disputa de la jornada 16, en la que varios equipos buscarán asegurar su presencia en la siguiente fase, mientras otros intentarán mantener vivas sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

La programación contempla seis partidos distribuidos entre viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con tres encuentros simultáneos en cada jornada, correspondientes a las conferencias Este y Oeste.

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Viernes 13 de noviembre: actividad en la Conferencia Este

La acción comenzará este viernes con tres compromisos programados para las 8:30 p.m., en los que estará en juego la ubicación de los equipos de la Conferencia Este.

En el estadio Armando Dely Valdés, en la ciudad de Colón, Tauro FC (21 puntos) recibirá al Alianza FC (15 puntos). Este encuentro podrá disfrutarse a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Por su parte, en el COS Sports Plaza, el Sporting San Miguelito (20 puntos) se medirá al Deportivo Árabe Unido (24 puntos), en un enfrentamiento importante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta recta final de la fase regular.

El tercer compromiso de la jornada tendrá como escenario el Yappy Park, donde UMECIT FC (22 puntos) enfrentará al líder de la conferencia, Plaza Amador (33 puntos), que buscará mantener su posición en la clasificación.

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Sábado 14 de noviembre: se define la Conferencia Oeste

La jornada continuará el sábado con los tres encuentros correspondientes a la Conferencia Oeste, todos programados para las 4:00 p.m.

En el estadio Armando Dely Valdés, San Francisco FC (29 puntos) se enfrentará a Veraguas United (24 puntos), en un duelo entre dos equipos que ocupan posiciones importantes en la tabla de clasificación.

Mientras tanto, en el estadio de la Universidad Latina, en Penonomé, CD Universitario (17 puntos) recibirá al Herrera FC (11 puntos), en un compromiso en el que ambos buscarán cerrar la fase regular con un resultado favorable.

Finalmente, en el estadio Virgilio Tejeira, Unión Coclé (5 puntos) se medirá al Club Atlético Independiente (23 puntos), en otro de los partidos que completarán la programación de la jornada 16.

Con estos seis encuentros, el Apertura 2026 de la LPF se acerca a su definición, en una fecha que puede resultar determinante para establecer las posiciones de los equipos y sus aspiraciones de avanzar a los playoffs y semifinales.

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