Selección de Panamá | Así fue la actuación de los panameños en el extranjero

Los legionarios panameños tuvieron actividad en distintas ligas internacionales, con goles de Ismael Díaz y Azarías Londoño, una asistencia de Adalberto Carrasquilla y destacadas calificaciones individuales.

Panamá/Los futbolistas panameños que militan en clubes del extranjero tuvieron actividad durante el fin de semana en distintas ligas internacionales, con actuaciones destacadas, goles, asistencias y minutos importantes en sus respectivos equipos.

Este es el repaso de la participación de los legionarios panameños, con sus minutos disputados, estadísticas y las calificaciones de Flashscore, cuando estuvieron disponibles.

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MLS de Estados Unidos

Los jugadores panameños del New York Red Bulls II tuvieron participación en la derrota por 1-0 ante Crown Legacy.

Rafael Mosquera disputó 45 minutos y recibió una calificación de 6.6 puntos. Por su parte, Mijahir Jiménez jugó los 90 minutos y obtuvo una nota de 6.5, mientras que Omar Valencia también estuvo en cancha durante 45 minutos y fue calificado con 6.3 puntos.

Liga MX de México

Ismael Díaz, delantero del León, tuvo una actuación productiva pese a la derrota de su equipo por 5-3 ante el América. El panameño disputó 27 minutos y anotó un gol, con una calificación de 6.9 puntos. Este tanto representa su segundo gol de la temporada.

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Por otro lado, José Luis Rodríguez, jugador del FC Juárez, disputó 72 minutos en la derrota por 5-0 frente a Cruz Azul. El atacante recibió una calificación de 6.9 puntos.

La actuación más destacada fue la de Adalberto Carrasquilla, quien disputó los 90 minutos en el triunfo de Pumas por 2-1 sobre Atlante. El mediocampista panameño aportó una asistencia y recibió 8.5 puntos, la mejor calificación del partido.

Costa Rica

Los panameños Fidel Escobar y Newton Williams, jugadores del Deportivo Saprissa, vieron acción en la derrota por 1-0 ante Cartaginés.

Escobar disputó los 90 minutos del encuentro, mientras que Williams permaneció en cancha durante 87 minutos.

Sudamérica

En Venezuela, el guardameta Eddie Roberts, del Estudiantes de Mérida, jugó los 90 minutos en el empate 2-2 ante Metropolitanos. Su actuación fue calificada con 5.4 puntos.

En Ecuador, Tomás Rodríguez, delantero del Barcelona de Guayaquil, disputó todo el encuentro en el empate 1-1 frente a Universidad Católica y recibió una tarjeta amarilla.

En ese mismo compromiso también tuvieron participación José Fajardo y Azarías Londoño, quienes defendieron los colores de Universidad Católica. Fajardo jugó 89 minutos, mientras que Londoño completó los 90 minutos, anotó un gol y fue amonestado. Con esta anotación, Londoño suma cinco goles en la presente campaña.

Por su parte, Víctor Griffith, jugador de Emelec, participó durante 13 minutos en el triunfo de Leones del Norte por 3-1 y recibió una calificación de 6.2 puntos.

Europa

En Austria, Andrés Andrade, defensor del LASK Linz, disputó los últimos 25 minutos en la victoria de su equipo por 4-0 sobre Lustenau. El panameño obtuvo una calificación de 6.6 puntos.

En Eslovaquia, César Blackman tuvo una destacada actuación con el Slovan Bratislava en el triunfo por 3-0 ante Trnava. El lateral panameño disputó los 90 minutos y recibió una calificación de 9.0 puntos, una de las notas más altas entre los legionarios durante el fin de semana.

Por su parte, Cristian Martínez, también jugador del Slovan Bratislava, permaneció en el banquillo y no tuvo participación en el encuentro.

En Inglaterra, José Córdoba, jugador del Norwich City en el Championship, completó los 90 minutos en la derrota por 1-0 ante Portsmouth. Pese al resultado, recibió una calificación de 7.4 puntos.

Mientras tanto, Martín Krug, del Torremolinos, jugó todo el encuentro en el empate 2-2 frente a Sant Andreu. El panameño fue calificado con 8.0 puntos y recibió una tarjeta amarilla.

En Ucrania, Giovany Herbert, jugador del Kryvbas, disputó 45 minutos en la derrota ante LNZ Cherkasy.

Finalmente, en Arabia Saudita, el guardameta Orlando Mosquera, del Al Fayha, jugó los 90 minutos en la derrota por 2-0 frente a Al Khaleej. El portero panameño recibió una calificación de 6.5 puntos y registró tres atajadas en cinco remates a puerta enfrentados, según las estadísticas suministradas.