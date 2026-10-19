Selección de Panamá | Thomas Christiansen aparece como candidato para dirigir a Ghana

El técnico hispano-danés, renovado con Panamá hasta 2030, habría presentado su candidatura para dirigir a las Estrellas Negras. Las elecciones de la Federación Panameña de Fútbol, previstas para diciembre, también forman parte del escenario que rodea su futuro.

Panamá/El futuro de Thomas Christiansen vuelve a generar atención en el fútbol internacional. El actual seleccionador de Panamá habría presentado su candidatura para asumir el banquillo de Ghana, según informó el medio ghanés Ghanasoccernet el domingo 18 de octubre.

La información surge meses después de la participación de Panamá en el Mundial 2026 y en medio de un nuevo proceso para definir al entrenador de las Estrellas Negras, como se conoce a la selección ghanesa. De confirmarse su interés, Christiansen tendría ante sí la posibilidad de dirigir a otro combinado nacional, aunque su continuidad con Panamá está prevista hasta el final del ciclo mundialista de 2030.

Christiansen tiene contrato con Panamá hasta 2030

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en septiembre la renovación de Christiansen para continuar al frente de la Selección Mayor Masculina durante el proceso rumbo al Mundial 2030. Sin embargo, el acuerdo contempla mecanismos para que el próximo Comité Ejecutivo pueda decidir sobre la continuidad del proyecto sin comprometer las finanzas de la institución.

Este detalle cobra relevancia ante las elecciones de la FPF previstas para diciembre, en las que se elegirá a la nueva dirigencia. El cambio de junta directiva abre un escenario de evaluación institucional, aunque no significa por sí mismo que Christiansen vaya a dejar el cargo.

Por ahora, la posibilidad de que el técnico abandone el proyecto panameño debe manejarse con cautela. La información publicada en Ghana lo vincula con la candidatura para dirigir a ese país, pero no confirma que exista una decisión definitiva de separación de Panamá ni que se haya producido una negociación para rescindir su contrato.

Ghana busca nuevo seleccionador

La vacante en el banquillo de Ghana se abrió tras la salida del portugués Carlos Queiroz, y la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) puso en marcha un proceso para evaluar a los aspirantes. La entidad anunció la conformación de un comité de cinco integrantes encargado de revisar las candidaturas y recomendar al próximo entrenador.

Christiansen conoce a la selección africana después de enfrentarla en la fase de grupos del Mundial 2026, encuentro que Panamá perdió por 1-0. Esa experiencia reciente forma parte de su relación deportiva con Ghana, aunque no permite anticipar el resultado del proceso de selección.

El técnico hispano-danés cuenta además con experiencia en clubes europeos. Durante su carrera dirigió al Leeds United de Inglaterra, al AEK Larnaca y al APOEL Nicosia de Chipre, así como al Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Diciembre, un mes clave para el futuro del banquillo panameño

La candidatura reportada en Ghana coincide con un momento importante para la estructura dirigencial del fútbol panameño. Las elecciones de la FPF en diciembre determinarán quiénes asumirán la conducción de la federación y tendrán participación en las decisiones relacionadas con el proyecto de las selecciones nacionales.

Aunque Christiansen tiene un acuerdo que apunta al Mundial 2030, la posibilidad de que Ghana lo considere para su banquillo añade un elemento a la discusión sobre su futuro. Por el momento, no hay confirmación pública de que el entrenador haya decidido marcharse de Panamá.

La atención estará puesta tanto en el proceso de selección de Ghana como en las decisiones que tome la nueva dirigencia de la FPF. Ambos escenarios serán relevantes para conocer si Thomas Christiansen continúa al frente de Panamá o si surge una alternativa para dirigir a otra selección nacional.