Este lunes en la iglesia de San Juan Bautista el distrito de Antón se realizó la misa de Ivis Ubarte quien fuera asesinada hace una semana en la provincia de Coclé.

Panamá/Este lunes, en la iglesia San Juan Bautista, ubicada en el distrito de Antón, provincia de Coclé, se realizó la misa en memoria de Ivis Ubarte, quien fue asesinada hace una semana en esta provincia.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad se congregaron en el templo para acompañar a sus seres queridos y rendir homenaje a la joven, en medio del dolor y la consternación que ha generado su muerte.

Durante la ceremonia religiosa, los presentes elevaron oraciones por el eterno descanso de Ivis Ubarte y acompañaron a su familia en este difícil momento.

El caso ha causado conmoción en la comunidad de Antón, donde familiares y allegados mantienen viva la memoria de la joven mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su asesinato y determinar responsabilidades.

Con información de Nathali Reyes.