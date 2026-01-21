De acuerdo con el testimonio de la funcionaria afectada, el incidente se registró cuando un ciudadano ingresó a la oficina y comenzó a mostrar una actitud alterada, insistiendo en confirmar si ella continuaba ejerciendo funciones como jueza comunitaria.

Las Tablas, Los Santos/Un hecho de violencia ocurrido dentro de las oficinas de la juez comunitaria de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, ha generado preocupación entre la comunidad y reabierto el debate sobre la seguridad en los despachos de jueces de paz, donde con frecuencia se atienden casos que involucran a personas en estado alterado.