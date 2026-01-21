Agresión en oficina de jueza comunitaria de Las Tablas genera alarma en Los Santos
De acuerdo con el testimonio de la funcionaria afectada, el incidente se registró cuando un ciudadano ingresó a la oficina y comenzó a mostrar una actitud alterada, insistiendo en confirmar si ella continuaba ejerciendo funciones como jueza comunitaria.
Las Tablas, Los Santos/Un hecho de violencia ocurrido dentro de las oficinas de la juez comunitaria de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, ha generado preocupación entre la comunidad y reabierto el debate sobre la seguridad en los despachos de jueces de paz, donde con frecuencia se atienden casos que involucran a personas en estado alterado.