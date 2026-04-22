Colón/Por orden de la Fiscalía Superior Anticorrupción, fueron aprehendidas cuatro personas este jueves 22 de abril, en la que figuran el exalcalde de Colón, Alex Lee, la exrepresentante suplente de corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías, el actual representante suplente de Barrio Norte, Javier Lynch, y el actual tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, que habría dejado un perjuicio económico al Programa de Interés Social de más de 6 millones de dólares.