La Chorrera, Panamá Oeste/El exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, fue aprehendido en el área Potrero Grande este jueves durante diligencias de allanamiento realizadas por la Fiscalía Superior Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

A Velásquez se le investiga por el delito contra la administración en la modalidad de peculado, relacionado con un supuesto proyecto que no se ejecutó y que causó una supuesta lesión de 100 mil dólares.