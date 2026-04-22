Ciudad de Panamá/Como parte de la Operación Litus, desarrollada en Colón, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Anticorrupción con unidades de la Dirección de Inteligencia Policial DNIP, aprehendió a 3 personas, entre representantes y tesoreros de Barrio Norte y Barrio Sur, por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado que dejó un perjuicio económico al Estado de más de B/.6 millones de dólares.