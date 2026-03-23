Autoridades comarcales buscan erradicar abusos normalizados como tradición
Pedrón subrayó que este tipo de situaciones no serán toleradas por las autoridades tradicionales mientras permanezcan en funciones, en medio de la preocupación por el incremento de denuncias de abusos sexuales y violencia contra menores en la región.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, Josué Pedrón, hizo un enérgico llamado a erradicar prácticas que, bajo el argumento cultural, vulneran los derechos de niñas y adolescentes dentro de la comarca.