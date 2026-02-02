Veraguas/El distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas, lleva dos días enfrentando problemas en el suministro de agua potable, debido a incidencias que han afectado la operación de la planta local.

El Hospital San Francisco Javier es la instalación más afectada por la contingencia. Desde la dirección médica aseguraron que, pese a las dificultades, la atención médica no se ha suspendido, y hacen un llamado a los usuarios a acudir al centro en caso de necesitar asistencia.