Contenido Exclusivo: Parkinson, entre la fe y la ciencia

Contenido Exclusivo: Parkinson, entre la fe y la ciencia / Elizabeth González
Elizabeth González - Periodista
11 de febrero 2026 - 20:13

Ciudad de Panamá/Hay una enfermedad que aumenta en incidencia sin que la población lo sepa. En la consulta externa de Neurocirugía de la Ciudad de la Salud, el doctor Rainier Rodríguez Balaguer nos dice que cada vez detectan más pacientes con Parkinson e incluso supera a otros tipos de consultas.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, producto de la muerte de neuronas, sin que hasta ahora se sepa la causa, y a la fecha, no tiene cura.

