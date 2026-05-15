Ciudad de Panamá/La disputa comercial Costa Rica-Panamá adquirió un nuevo capítulo tras el anuncio de la presidenta Laura Fernández Delgado, quien confirmó que su gobierno llevará el conflicto por las restricciones a las exportaciones agrícolas a la esfera diplomática.

La mandataria hizo el anuncio en el marco de las celebraciones por el Día del Agricultor, un escenario que resaltó la urgencia de resolver un bloqueo comercial que afecta a productores de papa, cebolla y lácteos en territorio tico.