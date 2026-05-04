David, Chiriquí/Lo que empezó como una interrupción en el suministro de agua terminó destapando un caso que ahora está bajo la lupa de las autoridades. Más de 10 mil personas en el distrito de San Félix, en el oriente chiricano, quedaron sin agua potable luego de que el cauce del río fuera alterado, afectando directamente la toma de captación de la planta potabilizadora.

La denuncia no tardó en escalar. Autoridades locales apuntan a que trabajadores vinculados a una empresa dedicada a la extracción de material pétreo habrían desviado el río sin los permisos correspondientes, en medio de trabajos que califican como irregulares.