Día 2 del Juicio Odebrecht: lectura de llamamiento profundiza en la red de sobornos, sociedades y facturación falsa
A las 9:00 de la mañana, la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, abrió formalmente la sesión y continuó con la lectura del auto de llamamiento a juicio, el documento que sustenta la acusación formal contra los imputados y que detalla la estructura del supuesto esquema criminal.
Ciudad de Panamá, Panamá/El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró este martes 13 de enero en su segundo día de audiencias, consolidándose como uno de los procesos penales más trascendentales en la historia judicial del país.