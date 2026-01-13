Día 2 del Juicio Odebrecht: lectura de llamamiento profundiza en la red de sobornos, sociedades y facturación falsa

A las 9:00 de la mañana, la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, abrió formalmente la sesión y continuó con la lectura del auto de llamamiento a juicio, el documento que sustenta la acusación formal contra los imputados y que detalla la estructura del supuesto esquema criminal.