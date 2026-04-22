Ciudad de Panamá/Este 22 de abril, lejos de ser una fecha para el activismo superficial, representa una oportunidad para reflexionar sobre el cuidado de nuestra “casa común”. Laura González, directora ejecutiva de Marea Verde, insiste en que el Día de la Tierra no es exclusivo de ambientalistas ni se celebra solo con gestos simbólicos. “Es un día para pensar en el planeta como el lugar donde vivimos todos y preguntarnos cómo queremos cuidar nuestra casa”, señala.