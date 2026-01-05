Encuentran cadáver de ‘Don Toño’ en cañal entre Capellanía y El Espino

Los restos humanos encontrados la mañana de este lunes en un cañal ubicado a unos tres kilómetros de la vía Interamericana, entre las comunidades de El Espino y Capellaní­a, en el corregimiento de Carlos Santana, distrito de Santiago, corresponden a un adulto mayor reportado como desaparecido desde finales del mes de noviembre.