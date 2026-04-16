Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen se convierte en un lienzo cultural con una exposición que fusiona fotografía y arte, una iniciativa conjunta del Museo de Arte Contemporáneo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Esta muestra, enmarcada en el Festival Voces por Nuestra Región, bajo el lema "Cultura que mueve el mundo", busca sumergir a los viajeros en la rica diversidad cultural, historia y biodiversidad de Panamá.