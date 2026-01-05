De acuerdo con informes preliminares, la víctima habría sido sorprendida por una corriente eléctrica proveniente de transformadores ubicados en el área, cuando presuntamente intentaba hurtar cables del tendido eléctrico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de al menos 40 años murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica, en un hecho registrado a orillas de la vía Interamericana, en dirección hacia el interior del país, a la altura del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.