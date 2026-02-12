Ciudad de Panamá/El Tribunal de Apelaciones confirmó la medida de arresto domiciliario e impedimento de salida del país para el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

Carrizo, quien está imputado por cargos del delito de enriquecimiento injustificado, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 28 de enero del 2026, cuando una jueza de garantías legalizó la aprehensión y dictaminó esta medida. Sin embargo, su defensa buscaba una menos severa, el reporte periódico, mientras la fiscalía pedirá la detención preventiva.