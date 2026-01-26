Joven que presuntamente agredió a su madre es hallado fortuitamente en el río David; una crecida lo arrastró
De acuerdo con información oficial, el rescatado sería el joven que el pasado sábado 24 de enero presuntamente agredió a su madre en el sector de Las Perlas, distrito de David, y que posteriormente habría huido hacia el cauce del río.
David, Chiriquí/Durante las labores de búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido en el río David, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizó a un joven con evidentes signos de deshidratación y múltiples golpes en su cuerpo.