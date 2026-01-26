Joven que presuntamente agredió a su madre es hallado fortuitamente en el río David; una crecida lo arrastró

De acuerdo con información oficial, el rescatado sería el joven que el pasado sábado 24 de enero presuntamente agredió a su madre en el sector de Las Perlas, distrito de David, y que posteriormente habría huido hacia el cauce del río.

Durante las labores de búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido en el río David, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) localizó a un joven con evidentes signos de deshidratación y múltiples golpes en su cuerpo.

