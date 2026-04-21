Ley Antibotella busca penas de hasta 10 años para funcionarios irregulares y responsables de nombramientos
Ciudad de Panamá/La diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, confirmó que el Proyecto de Ley 408, conocido como Ley Antibotella, avanzó en primer debate con apoyo unánime en la Comisión de Gobierno. La iniciativa modifica el artículo 349 del Código Penal para establecer prisión no conmutable de 6 a 8 años contra servidores públicos que acepten nombramientos sin prestar el servicio correspondiente.