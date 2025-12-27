Se trata de una tradición con más de dos siglos de historia, considerada una de las pocas representaciones teatrales vivas de los Reyes Magos que aún se conservan en Panamá, lo que le confiere un alto valor patrimonial y cultural.

Los Santos/A partir del próximo viernes 2 de enero de 2026, el distrito de Macaracas, en la provincia de Los Santos, se convertirá nuevamente en el epicentro de una de las celebraciones culturales más antiguas y emblemáticas del país: el Encuentro Folclórico del Canajagua y el Drama en vivo de los Santos Reyes Magos, actividades que se extenderán hasta el 6 de enero.