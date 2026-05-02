Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que se mantiene un aviso de vigilancia hasta el 4 de mayo ante la posibilidad de lluvias y tormentas en las próximas horas.

El aviso abarca principalmente las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la región de Azuero, donde se prevé la generación de aguaceros acompañados de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y horas de la noche.