Monseñor Ulloa en Atalaya: 'Es vital que los panameños nos reconozcamos en lo grandes que somos'

Monseñor Ulloa en Atalaya: 'Es vital que los panameños nos reconozcamos en lo grandes que somos' / Ney Castillo
Ney Castillo - Corresponsal
21 de febrero 2026 - 18:38

Atalaya, Veraguas/En el marco de la peregrinación de miles de feligreses en Atalaya, provincia de Veraguas, el arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal, José Domingo Ulloa, se refirió a los retos que enfrenta el país y destacó la importancia de la unidad de los panameños para encontrar soluciones. “Es crucial que los panameños se unan en busca de respuestas, pues solo juntos podremos avanzar”, afirmó.

Temas relacionados

noticias
Si te lo perdiste
Lo último
stats