Atalaya, Veraguas/En el marco de la peregrinación de miles de feligreses en Atalaya, provincia de Veraguas, el arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal, José Domingo Ulloa, se refirió a los retos que enfrenta el país y destacó la importancia de la unidad de los panameños para encontrar soluciones. “Es crucial que los panameños se unan en busca de respuestas, pues solo juntos podremos avanzar”, afirmó.