MOP trabaja en la reparación de vía colapsada en Bocas del Toro / Nixon Miranda
Nixon Miranda - Corresponsal
21 de febrero 2026 - 19:36

Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) continúa con los trabajos de reparación en la vía de la comunidad de Quebrada Plátano, que colapsó debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas en la provincia de Bocas del Toro.

Esta situación generó gran preocupación entre los residentes de la comunidad, ya que la vía es esencial para su movilidad, conectando a la población local y sirviendo de ruta para el transporte de productos hacia otros mercados.

