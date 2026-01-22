Ciudad de Panamá/El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) abre sus puertas, este domingo 1 de febrero, de forma gratuita en una jornada especial pensada para familias, jóvenes y todos los públicos.

La directora ejecutiva del MAC, María Lucía Alemán, anunció en Noticias AM que la cita, llamada “Domingo Abierto para Todos”, se realizará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. tanto en la sede principal de Ancón como en su sala satélite del Casco Antiguo.