Comarca Ngäbe-Buglé/Decenas de comunidades de la comarca Ngäbe Buglé enfrentan una crítica realidad en la que niños y adolescentes deben recorrer kilómetros, en ocasiones hasta tres o cuatro horas diarias, para asistir a clases y cruzar ríos que se tornan peligrosos durante la temporada de lluvias. Esta situación dejó de ser estadística en octubre pasado, cuando dos niñas perdieron la vida en la zona de Cascabel al ser alcanzadas por una crecida repentina de agua, un hecho que visibilizó la urgencia de intervenciones estructurales en la región.