Ordenan detención para dos adolescentes por robo agravado y tentativa de homicidio
Ciudad de Panamá/En audiencia de garantías, se ordenó la detención provisional para dos adolescentes, por los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio en perjuicio de dos turistas argentinos. El Ministerio Público estuvo representado por la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes.
Estos dos, adolescentes de entre 15 y 17 años, están señalados de participar en un violento robo en la Avenida Balboa, hecho que quedó captado en cámaras de videovigilancia.