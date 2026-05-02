Panamá Oeste/Las víctimas por accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste continúan en aumento. Según datos de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, en lo que va del año se han registrado 2,149 accidentes, con saldo de 19 víctimas fatales.

Pero sólo en el último mes, se ha registrado un saldo de 12 personas fallecidas. Del total de víctimas fatales, 3 se reportaron en Arraiján, 5 en La Chorrera y 4 en el distrito de Chame.