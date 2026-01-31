Productores mantienen tradiciones agrícolas en la Feria de Santa Fe de Veraguas
Entre los principales atractivos se encuentra la participación de agricultores del sector El Pantano, quienes destacan que rubros tradicionales como el cacao y la canela continúan siendo parte fundamental de la economía familiar y la identidad productiva de la comunidad santafereña.
Santa Fe, Veraguas/La Feria de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, continúa desarrollándose durante este fin de semana con la participación de productores agrícolas que mantienen vivas las tradiciones del distrito.