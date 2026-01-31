Los operativos se concentran principalmente en el área cañera de Santiago de Veraguas y en otros puntos agrícolas vinculados a la siembra de caña, donde se ha identificado la llegada de personal proveniente de regiones con presencia de la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades de salud reforzaron las acciones de control y vigilancia en las zonas cañeras de la provincia de Veraguas con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de malaria durante la temporada de zafra, periodo en el que aumenta la movilización de trabajadores procedentes de áreas endémicas.