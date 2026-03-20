¡Respiro para el bolsillo! Metro y MiBus no aumentarán tarifas pese al alza del combustible

Desde el centro de operaciones de la empresa, ubicado en Ojo de Agua, Sánchez Fábrega dejó claro que, pese al contexto internacional que ha impulsado el alza del diésel, el costo del pasaje tanto en MiBus como en el Metro de Panamá se mantendrá sin cambios.