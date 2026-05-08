Segunda semana de toque de queda en San Miguelito

Segundo fin de semana de toque de queda en San Miguelito / Luis Jiménez
Luis Jiménez - Periodista
08 de mayo 2026 - 18:38

San Miguelito/El toque de queda impuesto en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias entra en su segunda semana bajo un escenario marcado por operativos policiales reforzados y denuncias constantes de violencia en las comunidades.

La medida, establecida mediante el decreto alcaldicio número 06, restringe la circulación de personas y vehículos entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Según las autoridades, el objetivo es reducir los hechos delictivos en dos de los sectores con mayor incidencia criminal dentro del distrito de San Miguelito.

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