San Miguelito/El toque de queda impuesto en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias entra en su segunda semana bajo un escenario marcado por operativos policiales reforzados y denuncias constantes de violencia en las comunidades.

La medida, establecida mediante el decreto alcaldicio número 06, restringe la circulación de personas y vehículos entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. Según las autoridades, el objetivo es reducir los hechos delictivos en dos de los sectores con mayor incidencia criminal dentro del distrito de San Miguelito.