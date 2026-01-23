Usuarios del transporte público que transitan por esta importante arteria coincidieron en que, a partir de las cinco o seis de la tarde, el tráfico se intensifica considerablemente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los tranques en la vía Boyd Roosevelt continúan siendo una constante para quienes se movilizan a diario hacia y desde Panamá Norte, pese a que durante la temporada sin clases la congestión vehicular disminuye ligeramente debido a la reducción del flujo de automóviles.