El funcionario explicó que más de 52 mil docentes del país continuarán participando en el proceso de revisión y ajustes del nuevo programa académico, como parte de la transformación educativa que impulsa la entidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El rediseño curricular del sistema educativo panameño se mantendrá en fase de validación durante todo 2026 y se prevé que se complete en 2027, informó este lunes el director general de Educación del Ministerio de Educación de Panamá (Meduca), Edwin Gordón, en el contexto del inicio del año escolar.