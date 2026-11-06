El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos brotes de dengue en el distrito de Santa Isabel, provincia de Colón, específicamente en las comunidades de Miramar y Nombre de Dios, donde se contabilizan 44 casos entre ambas localidades.

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, Miramar registra 37 casos, mientras que en Nombre de Dios se han confirmado siete. Los contagios afectan a personas de distintas edades, desde niños menores de cinco años hasta adultos mayores.