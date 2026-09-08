La medida adiciona el numeral 23 al artículo 1 de la Resolución de Gabinete N.° 60 del 23 de junio de 2015 y autoriza a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a implementar el mecanismo de aportes adicionales al FET.

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 110-26, mediante la cual se establece un esquema temporal de aportes adicionales al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con el objetivo de mitigar el impacto de las nuevas tarifas de energía eléctrica que estarán vigentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.