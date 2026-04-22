Controlan incendio en depósito de basura del hospital de Penonomé
Un incendio registrado la tarde de este miércoles 22 de abril en el depósito de basura del Hospital Aquilino Tejeira no dejó personas afectadas ni interrumpió la atención médica, gracias a la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos.
El siniestro generó alarma entre pacientes y residentes cercanos debido a la rápida propagación del humo, que fue visible en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, la situación fue controlada a tiempo y no pasó a mayores.