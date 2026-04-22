Controlan incendio en depósito de basura del hospital de Penonomé

Personal del Cuerpo de Bomberos en Coclé
22 de abril 2026 - 18:45

Un incendio registrado la tarde de este miércoles 22 de abril en el depósito de basura del Hospital Aquilino Tejeira no dejó personas afectadas ni interrumpió la atención médica, gracias a la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro generó alarma entre pacientes y residentes cercanos debido a la rápida propagación del humo, que fue visible en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, la situación fue controlada a tiempo y no pasó a mayores.

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