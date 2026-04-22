MLB noticias| Iván Herrera: el panameño da el paso al frente con su tercer cuadrangular de la temporada

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Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera conectó este miércoles su tercer cuadrangular de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas en el partido que su equipo, los Cardenales de San Luis, disputó ante los Marlins de Miami, donde milita su compatriota Leonardo Jiménez.

Herrera pegó su vuelacercas en la parte alta del noveno episodio, sin corredores en las bases, ante el lanzador relevo Lake Bachar. Esa fue la única carrera del juego para los Cardenales que perdieron por marcador de 4 a 1.

El oriundo de la provincia de Panamá Oeste desempeñó el rol de bateador designado. El jonrón fue su único inatrapable en cuatro turnos, con una carrera anotada y una empujada.

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Por otra parte, Leonardo Jiménez defendió la segunda base por los Marlins. A la ofensiva, recibió una base por bola y anotó una carrera.

Jiménez recibió su 'pasaporte' a la primera base, en la parte alta del cuarto episodio. Luego Javier Sanoja pegó un sencillo que llevó al santeño a la segunda base. Al estar en posición anotadora, llegó el turno de Jakob Marsee quien pegó un sencillo que lo remolcó hacia el 'home plate' para que concretara la tercera 'rayita' del elenco de Miami.

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Reseña de Iván Herrera

El receptor panameño Iván Herrera continúa consolidando su carrera en las Grandes Ligas como parte de los Cardenales de San Luis, organización con la que firmó en 2016 como agente libre internacional.

Nacido el 1 de junio de 2000 en Ciudad de Panamá, Herrera inició su desarrollo profesional en las ligas menores del sistema de los Cardinals, donde avanzó progresivamente por todas las categorías hasta posicionarse como uno de los principales prospectos de la franquicia, destacando por su capacidad ofensiva y manejo defensivo detrás del plato.

Su debut en las Grandes Ligas se produjo el 24 de mayo de 2022, marcando el inicio de una etapa en la que ha alternado entre el equipo principal y sucursales de Triple A, mientras ganaba experiencia y tiempo de juego. Con el paso de las temporadas, el panameño ha asumido un rol más relevante tanto como receptor como bateador designado.

Durante la campaña de 2025, Herrera firmó uno de sus mejores desempeños ofensivos, incluyendo una actuación sobresaliente en la que conectó tres cuadrangulares en un mismo partido, reafirmando su potencial con el madero.

No obstante, su progresión reciente se ha visto condicionada por problemas físicos, particularmente una lesión en el codo que requirió intervención quirúrgica y ha limitado su continuidad en el terreno. Esta situación también impacta su disponibilidad para compromisos internacionales, como el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

A pesar de estos contratiempos, Herrera se mantiene como una pieza de valor dentro de la organización de San Luis y como uno de los representantes panameños en el béisbol de las Grandes Ligas.