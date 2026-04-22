MLB noticias| Peloteros de los Yankees plantean el uso de un uniforme alterno

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Estados Unidos/Los uniformes de los Yankees se han mantenido prácticamente sin cambios, salvo por algunas alteraciones menores, durante gran parte de la historia de la franquicia. Pero un nuevo jersey podría unirse a la rotación.

Según un informe de The Athletic, los jugadores de los Yankees propusieron recientemente a los altos mandos del club añadir un uniforme alterno a la rotación por primera vez.

Sugirieron que el equipo comience a usar su camiseta azul marino de las prácticas de bateo durante juegos ocasionales en la carretera, en lugar de su clásico uniforme gris de visitante. Las camisetas de práctica, que llevan "New York" en el pecho con letras y números grises con borde blanco, han sido una elección frecuente durante la pretemporada, pero no se han usado fuera del calendario de exhibición.

La decisión final probablemente recaiga en el propietario Hal Steinbrenner, quien mostró cierta flexibilidad al cambio al poner fin a la prohibición de décadas de la franquicia sobre el vello facial la temporada pasada. La política de aseo personal había estado vigente desde la década de los 1970, cuando fue instituida por su padre, el difunto George Steinbrenner.

Los Yankees también hicieron ligeros cambios en sus uniformes de visitante a petición del capitán Aaron Judge en el 2024, eliminando el contorno blanco y el ribete de las mangas para lograr un aspecto más retro, similar al que el club usó en el Juego del Campo de los Sueños en el 2023.

Nueva York es el único equipo de Grandes Ligas que nunca ha tenido una camiseta alterna en su rotación habitual de uniformes.

La franquicia usó uniformes azul marino como visitante durante sus primeros años como los Highlanders de Nueva York, a partir de 1903. Pero durante la mayor parte de su historia, los Bombarderos del Bronx se han apegado a alguna variación de dos diseños principales: Blanco con rayas azules en casa y gris en la ruta.

Información de Thomas Harrigan (MLB.com)

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