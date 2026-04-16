Pitch, Hit & Run 2026 en Panamá: MLB y Caja de Ahorros impulsan a más de 4,000 jóvenes talentos del béisbol

La iniciativa llega respaldada por figuras que conocen el camino al más alto nivel. El infielder panameño José Caballero y el histórico cerrador Mariano Rivera.

Panamá/El béisbol juvenil en Panamá recibe un impulso de Grandes Ligas. La Caja de Ahorros, en alianza con la Major League Baseball, anunció el regreso del programa Pitch, Hit & Run 2026, una plataforma que promete poner a prueba —y potenciar— el talento de más de 4,000 niños y niñas en todo el país.

El lanzamiento se realizó en Nueva York, pero el verdadero escenario estará en los diamantes panameños entre julio y agosto, cuando peloteros de entre 9 y 12 años salgan a demostrar su habilidad en tres fundamentos clave del juego: bateo, fildeo y corrido de bases. Más que una competencia, el programa busca detectar talento desde edades tempranas y abrir puertas hacia el béisbol profesional.

La iniciativa llega respaldada por figuras que conocen el camino al más alto nivel. El infielder panameño José Caballero y el histórico cerrador Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama, coincidieron en un mensaje claro: en Panamá sobra talento, pero este tipo de programas son clave para convertir ese potencial en oportunidades reales.

Pitch, Hit & Run no es nuevo en el país. Entre 2014 y 2018 ya impactó a más de 11,000 jóvenes, y ahora regresa con mayor alcance y estructura, apostando por una base sólida para el futuro del béisbol panameño. La combinación entre banca estatal, deporte internacional y desarrollo juvenil apunta a fortalecer la cantera nacional en un deporte que forma parte de la identidad del país.

Dentro del terreno, los participantes no solo competirán, también aprenderán. Disciplina, trabajo en equipo y respeto son parte del ADN del programa, valores que acompañan el crecimiento deportivo y personal de cada pelotero.

Con esta iniciativa, Panamá vuelve a colocarse en el radar del desarrollo regional del béisbol, sembrando las semillas de lo que podrían ser las próximas figuras que sigan los pasos de sus ídolos. Porque aquí, el juego apenas comienza.

Con información de la Caja de Ahorros.