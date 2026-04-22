Lamine Yamal | Conoce cómo se lesionó la estrella del Barcelona y de la selección de España

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El partido entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona dejó momentos de alta tensión tanto dentro como fuera del terreno de juego, en un encuentro marcado por una emergencia médica en las gradas y la lesión de la joven figura azulgrana Lamine Yamal.

El compromiso tuvo que ser detenido momentáneamente luego de que un aficionado sufriera una parada cardiorrespiratoria en las tribunas. La rápida intervención de los servicios médicos permitió reanimar al hincha, generando alivio en el estadio y permitiendo la reanudación del encuentro tras varios minutos de incertidumbre.

En lo deportivo, la preocupación se trasladó al campo cuando Lamine Yamal, tras ejecutar un lanzamiento de penal, levantó el brazo y cayó al césped visiblemente afectado. De inmediato, el cuerpo médico del Barcelona ingresó para atender al joven atacante, quien presentó signos de una posible lesión muscular.

El futbolista no pudo continuar y se retiró directamente a los vestuarios, quedando a la espera del parte médico oficial por parte del club catalán que determine la gravedad de la lesión.

Cabe destacar que Yamal es una de las principales promesas de la Selección de fútbol de España, con la que se perfila como pieza clave de cara al Mundial 2026, donde España integrará el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

La situación genera preocupación no solo en el Barcelona, sino también en el entorno de la selección, a la espera de conocer el alcance de la lesión de una de sus grandes figuras emergentes.