MLB noticias| José 'Chema' Caballero: el panameño se puso 'la capa de superhéroe' para los Yankees

Royals vs Yankees, sintoniza este partido el domingo 19 de abril a las 12:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/En una serie de alto perfil en la que Aaron Judge y Mike Trout han disfrutado intercambiar tablazos dignos de un JMV, maravillando a sus compañeros e incluso impresionándose mutuamente, el panameño José Caballero tuvo su turno como héroe la noche del miércoles.

Caballero conectó un doble de dos carreras ante Jordan Romano, mientras los Yankees aprovecharon un batazo que no fue atrapado, impulsando una remontada en el noveno inning para dejar en el terreno a los Angelinos, 5-4, en el Yankee Stadium.

Luego de que el jardinero izquierdo Bryce Teodosio realizara una jugada defensiva espectacular para robarle extrabases a Giancarlo Stanton, el tercera base de los Angelinos, el venezolano Oswald Peraza, y el campocorto Zach Neto no se comunicaron en un elevado de Jazz Chisholm Jr. que cayó de hit.

Austin Wells recibió base por bolas y Caballero conectó el batazo decisivo, con un envío agresivo del coach de tercera base, el dominicano Luis Rojas, que le dio luz verde a Wells para deslizarse quieto alrededor del tiro del receptor Logan O’Hoppe.

Judge puso en marcha la ofensiva de los Yankees con su séptimo jonrón de la temporada y el 375to de su carrera, un bambinazo en solitario en el primer inning ante Jack Kochanowicz, además de su tercer cuadrangular de la serie. Trent Grisham amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en el segundo inning, pero el quisqueyano Luis Gil no pudo sostener la diferencia.

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En su segunda apertura del año, el derecho permitió jonrones en solitario a Adam Frazier y O’Hoppe. Luego dejó un lanzamiento en el centro en el quinto inning a Trout, quien conectó un batazo proyectado por Statcast de 383 pies que pasó por encima de Judge hacia las gradas del jardín derecho-central.

Fue el cuarto jonrón de la serie para Trout, oriundo de Millville, Nueva Jersey, quien se convirtió en el primer jugador visitante desde el venezolano Miguel Cabrera en 2013 en volarse la cerca en tres juegos consecutivos en el actual Yankee Stadium.

Los lanzadores de los Yankees han permitido ocho jonrones en los últimos dos juegos, luego de ceder apenas cinco en sus primeros 16. En dos aperturas, Gil no ha logrado generar swings en blanco al mismo ritmo que en 2024, cuando fue el Novato del Año de la Liga Americana.

Bryan Hoch (MLB.com)

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