MLB noticias| Iván Herrera y Edmundo Sosa abren su casilla de cuadrangulares en el 2026

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Panamá/Los peloteros panameños Iván Herrera y Edmundo Sosa conectaron este martes sus primeros cuadrangulares de la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas en los partidos de sus respectivos equipos, los Cardenales de San Luis y los Phillies de Filadelfia.

Herrera fue el encargado de abrir la cuenta de los Cardenales con un jonrón en la parte baja del primer episodio.

Ese fue el único hit del oriundo de la provincia de Panamá Oeste en tres turnos al bate de ese juego que el equipo de San Luis ganó ante los Guardianes de Cleveland, por 6 carreras a 5, en 10 episodios.

Sosa remolcó tres carreras con su vuelacercas en la parte baja del segundo episodio. Aunque su aporte fue valioso, los Phillies perdieron el encuentro ante los Cachorros de Chicago, por 10 a 4.

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En ese mismo juego, el también panameño Miguel Amaya anotó una carrera en el rol de corredor emergente. Posteriormente ocupó el puesto de bateador designado.