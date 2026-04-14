MLB noticias| José 'Chema' Caballero se une a Judge y Grisham en la gestación del triunfo de los Yankees

Estados Unidos/Luego de que los Yankees fueran barridos por los Rays por primera vez desde abril de 2021, Aaron Judge transmitió un mensaje simple a la alineación de Nueva York tras su quinta derrota consecutiva: "Necesitamos simplificar".

Y en su primer turno de regreso en el Bronx la noche del lunes, Judge marcó la pauta con un estruendoso jonrón de dos carreras ante el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, enviando un cambio colgado a una distancia proyectada por Statcast de 456 pies hacia las gradas del jardín izquierdo en el Yankee Stadium. Fue su quinto jonrón del año, con una velocidad de salida de 116.2 mph, el batazo más fuerte conectado en las Mayores en lo que va de temporada, además de ser el cuarto más largo.

Y no se detuvo ahí. Después de que el tres veces Jugador Más Valioso Mike Trout empatara el juego con un jonrón de tres carreras en la parte alta del sexto inning, Judge respondió en la parte baja con su segundo bambinazo del encuentro para devolverle la ventaja a los Yankees. Otro batazo sin duda, acompañado de un sutil bat flip, que recorrió 398 pies con una velocidad de salida de 111.4 mph (millas por hora).

Judge no estuvo solo. Trent Grisham también salió de su mala racha, primero con un cuadrangular de tres carreras como bateador emergente en el quinto episodio que puso al equipo arriba, y luego con otro jonrón de dos carreras en el noveno para empatar el juego. Grisham, quien no conectaba un extrabase desde el 31 de marzo, preparó el escenario para que el panameño José Caballero anotara la carrera de la victoria tras un lanzamiento descontrolado, sellando un triunfo de 11-10 para los Yankees.

Tras la derrota del domingo en Tampa Bay, Judge consideró que la ofensiva estaba presionando demasiado, cayendo en “conteos y situaciones desfavorables”. Los primeros turnos ante Kikuchi reflejaron un ajuste inmediato: después de que Paul Goldschmidt conectara un batazo al hueco entre el jardín izquierdo y central, Judge atacó un cambio en cuenta de 2-0 que quedó demasiado en la zona.

Judge suma ahora 28 vuelacercas de más de 455 pies en la era Statcast (desde 2015, incluyendo postemporada), la segunda mayor cifra detrás de su compañero Giancarlo Stanton (30).

Además, fue el 47mo juego de múltiples jonrones en la carrera de Judge, superando a Mickey Mantle para colocarse segundo en la historia de la franquicia de los Yankees, solo por detrás de Babe Ruth, quien registró 68.

Muestra de poder

Caballero no solo fue el jugador que anotó la carrera de la victoria para los Yankees, también conectó un cuadrangular en la parte baja del segundo episodio con el que remolcó dos carreras. Ese vuelacercas fue su primero de la temporada 2026.

El panameño terminó su faena a la ofensiva con dos hits en cinco turnos, dos carreras anotadas y dos empujadas.

Información de Matthew Ritchie (MLB.com)