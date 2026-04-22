Panamá/La novena de Panamá continúa firme en su camino hacia la gloria en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras imponerse con autoridad 10 carreras por 2 sobre Colombia, en un duelo que reafirma el gran momento de los canaleros en el torneo.

Desde los primeros episodios, el conjunto panameño mostró su poder ofensivo y control del juego, dominando sin mayores complicaciones a una escuadra colombiana que no pudo frenar el ritmo impuesto por los locales. Con este resultado, Panamá mantiene su invicto (3-0) y se perfila como uno de los grandes favoritos para conquistar la medalla de oro en la disciplina.

En el apartado ofensivo, varios nombres destacaron con el madero. Danel Long Guzmán tuvo una jornada brillante al anotar 3 carreras y conectar 2 imparables, siendo clave en la producción ofensiva. También sobresalió Jonathan Ramos Silva, quien impulsó 3 carreras y conectó un hit oportuno que amplió la ventaja panameña.

Por su parte, Anderson Cousins Pinzón aportó con 2 imparables y 2 carreras impulsadas, mientras que Jesús Arosemena Lasso firmó una sólida actuación con 2 hits, 2 anotadas y 1 remolcada. A esto se sumó Luis Aranda Camaño, quien también conectó 2 imparables y anotó en dos ocasiones, consolidando una ofensiva colectiva efectiva y contundente.

Desde el montículo, el triunfo fue para Abel Sánchez, quien trabajó 5 episodios completos, permitiendo pocas libertades a la ofensiva rival y recetando 5 ponches para guiar el dominio panameño.

Con este resultado, Panamá no solo mantiene su paso perfecto, sino que envía un mensaje claro en el torneo: el objetivo está puesto en lo más alto del podio. La novena canalera sigue demostrando solidez en todas sus líneas y se acerca con paso firme al sueño dorado.