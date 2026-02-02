Los parlamentarios coincidieron en señalar la responsabilidad de las administraciones que aprobaron y renovaron el contrato, así como el impacto negativo que este caso tiene en la imagen del país.

Durante el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional, varios diputados se refirieron al contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo declarara inconstitucional.